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Бучневич сделал передачу в матче с «Детройтом». У него 9+14 в 34 играх

Форвард «Сент-Луиса» набрал 23-е (9+14) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 34 игры. Сегодня за 18:53 – лучший показатель среди форвардов «Блюз» (2:38 – в большинстве, 0:38 – в меньшинстве) – у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 2».

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