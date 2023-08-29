В Старой Руссе прокуратура заставила дорожников отремонтировать дороги на двух улицах

Требование о ремонте дорог по улице Трибуны и улице Дзержинского в райцентре было направлено после того, как Старорусская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
Требование о ремонте дорог по улице Трибуны и улице Дзержинского в райцентре было направлено после того, как Старорусская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
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