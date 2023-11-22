Обзор Road 96: Mile 0

Платформы: PS5 XSEX SWITCH PS4 ONE PC Разработчик: Digixart Entertainment Издатель: Ravenscourt Жанры: action Adventure Авторы 11-11: Memories Retold вернулись к своей любимой теме борьбы с тиранией в маленьком нефтяном государстве и выпустили приквел оригинального приключения Road 96.
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