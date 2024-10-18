Глава МИД Турции провел переговоры с членами политбюро ХАМАС

Гуманитарные проблемы и переговоры по прекращению огня в Газе обсудил глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан с членами политбюро палестинского движения ХАМАС в Стамбуле, 18 октября сообщила пресс-служба турецкого МИД.
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