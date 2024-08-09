Нету пройдет медосмотр в «Челси» в субботу и подпишет контракт по схеме «6+1». «Вулвс» получат 60+3 млн евро

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что вингер, которого покупают у «Вулверхэмптона» за 60+3 млн евро, в субботу пройдет медосмотр, а затем заключит контракт сроком до 2030 года, предусматривающий опцию продления еще на сезон.