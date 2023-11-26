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Петр Чех о дебюте в Элитной хоккейной лиге Великобритании: «Буду гордиться этим моментом, но победа порадовала сильнее»

Петр Чех о дебюте в Элитной хоккейной лиге Великобритании: «Буду гордиться этим моментом, но победа порадовала сильнее»

41-летний Петр Чех, выступавший в ходе своей футбольной карьеры за «Хмел», «Спарту», «Ренн», «Челси», «Арсенал» и сборную Чехии, вышел на лед за 4:43 до окончания 3-го периода матча чемпионата Элитной хоккейной лиги Великобритании (EIHL) с «Глазго» (5:1).

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