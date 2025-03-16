Чай «Витаминная бомба» как в ресторане: заготовки в морозилку

Готовим чай «Витаминная бомба», который получается вкусным, как в ресторане. Эти заготовки в морозилку — настоящий заряд бодрости и иммунитета! Пряный, ароматный и согревающий, он идеально подходит для уютных вечеров.
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