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Царьград

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Жители Прикамья этой ночью могли наблюдать северное сияние

Жители Прикамья этой ночью могли наблюдать северное сияние

Природное явление можно было увидеть над поселком Ильинский.В Пермском крае вновь наблюдали полярное сияние.

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