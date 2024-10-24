МИД Казахстана: Астана не хочет становиться площадкой для обхода санкций

Вызывает беспокойство возможность использования территории страны для обхода санкций, введенных против России, однако Казахстан не присоединялся к этим санкциям и не намерен их поддерживать, заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко 24 октября, в интервью польскому информационному агентству РАР.