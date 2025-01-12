Футболист «Спартака» Литвинов: «Думаю, Промес по-любому приедет на наши игры»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что будет рад видеть экс-форварда команды Квинси Промеса на матчах красно-белых.
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