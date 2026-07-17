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Colombia's New Government Prepares Fossil Fuel Comeback

On 21st June, conservative, Trump-endorsed presidential candidate Abelardo de la Espriella won the election by just 1 per cent over Iván Cepeda, who was expected to take over the Socialist Party leadership from current President Gustavo Petro.

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