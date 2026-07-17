Colombia's New Government Prepares Fossil Fuel Comeback

On 21st June, conservative, Trump-endorsed presidential candidate Abelardo de la Espriella won the election by just 1 per cent over Iván Cepeda, who was expected to take over the Socialist Party leadership from current President Gustavo Petro.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)