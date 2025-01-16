Стало известно, почему Гвардиола расстался со своей женой после 30 лет брака

Испанские журналистки Лорена Васкес и Лаура Фа в подкасте Mamarazzi рассказали, почему главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола расстался со своей женой Кристиной Серрой, с которой состоял в браке с 1994 года.