Лучшая новость из Пекина: Камила Валиева оправдана

CAS принял решение в пользу Камилы Валиевой: она допущена до соревнований. Решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады принято с учётом её статуса "защищённой персоны" и особого подхода к ним, заявили в Спортивном арбитражном суде.
CAS принял решение в пользу Камилы Валиевой: она допущена до соревнований. Решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады принято с учётом её статуса "защищённой персоны" и особого подхода к ним, заявили в Спортивном арбитражном суде.
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