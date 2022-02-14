Царьград

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Лучшая новость из Пекина: Камила Валиева оправдана

Лучшая новость из Пекина: Камила Валиева оправдана

CAS принял решение в пользу Камилы Валиевой: она допущена до соревнований. Решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады принято с учётом её статуса "защищённой персоны" и особого подхода к ним, заявили в Спортивном арбитражном суде.

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