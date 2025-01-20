200 тысяч в месяц на интернет. Почему Минобороны не оплачивает бойцам СВО связь?

Григорий Малахов

Гарант, как всегда, не в курсе. Генштаб не в курсе. Министерство обороны не в курсе. Министерство здравоохранения не в курсе (у нас ежедневно по многим каналам ТВ происходит сбор денег для лечения детей). У нас же медицина бесплатная... Наши правители слепы, глухи, но зато языки у них подвешены - поют как соловьи.