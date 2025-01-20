Телеграм-канал "Рыбарь" обратил внимание, что наши военнослужащие вынуждены тратить крупные суммы из своего жалованья на оплату трафика, который передаётся по сетям спутниковой связи.
200 тысяч в месяц на интернет. Почему Минобороны не оплачивает бойцам СВО связь?
Комментарии
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Владимир Дудкин
Вопрос надо адресовать Гаранту. См. Конституцию РФ.
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13 час.
Григорий Малахов
Гарант, как всегда, не в курсе. Генштаб не в курсе. Министерство обороны не в курсе. Министерство здравоохранения не в курсе (у нас ежедневно по многим каналам ТВ происходит сбор денег для лечения детей). У нас же медицина бесплатная... Наши правители слепы, глухи, но зато языки у них подвешены - поют как соловьи.
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12 час.
Владимир Сюсин
поневоле вспомнишь советский союз и законы.
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7 час.
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