Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

24 331 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ОЛЕГ ОЛЕГ
    Не получится . Закона пока такого нет . А есть СВО ."Зверь с дубиной ...
  • Игорь Калашников
    Я думаю, что на такой поступок её сподвигла довольно праздная обстановка во многих регионах страны рекламируемая наши...А министерша из К...
  • Иринушка
    Вы серьезно думаете, что у президента есть время сидеть перед телевизором ? А почему все наши возмущающиеся сами не о...Захар Прилепин ск...

200 тысяч в месяц на интернет. Почему Минобороны не оплачивает бойцам СВО связь?

200 тысяч в месяц на интернет. Почему Минобороны не оплачивает бойцам СВО связь?

Телеграм-канал "Рыбарь" обратил внимание, что наши военнослужащие вынуждены тратить крупные суммы из своего жалованья на оплату трафика, который передаётся по сетям спутниковой связи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Дудкин
Вопрос надо адресовать Гаранту. См. Конституцию РФ.
Ответить
13 час.
Григорий Малахов
Гарант, как всегда, не в курсе. Генштаб не в курсе. Министерство обороны не в курсе. Министерство здравоохранения не в курсе (у нас ежедневно по многим каналам ТВ происходит сбор денег для лечения детей). У нас же медицина бесплатная... Наши правители слепы, глухи, но зато языки у них подвешены - поют как соловьи.
Ответить
12 час.
Владимир Сюсин
поневоле вспомнишь советский союз и законы.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх