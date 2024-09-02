Давайте пройдёмся по геополитическим раскладам на сегодняшний день. Крупными мазками. Итак, вторжение остатков ВСУ на окраину Курской области (вот так это правильно и объективно описывать, а не вот это вот всё истеричное) похоронило все разговоры про «давайте договариваться».