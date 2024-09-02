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Позитив для оптимистов

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Пройдёмся по геополитическим раскладам на сегодняшний день. Крупными мазками.

Пройдёмся по геополитическим раскладам на сегодняшний день. Крупными мазками.

  Давайте пройдёмся по геополитическим раскладам на сегодняшний день. Крупными мазками. Итак, вторжение остатков ВСУ на окраину Курской области (вот так это правильно и объективно описывать, а не вот это вот всё истеричное) похоронило все разговоры про «давайте договариваться».

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