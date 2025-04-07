«Дядя, купи нам пиво»: подростки-мигранты окружили русского парня у магазина. Пришлось терпеть

Мигрантские сводки Сгенировано нейросетью. Интересно, а чиновники задумываются, чем будут заняты дети приезжих специалистов, которые массово завалят тесты по русскому языку, проводимые сейчас в школах.
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