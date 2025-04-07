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«Дядя, купи нам пиво»: подростки-мигранты окружили русского парня у магазина. Пришлось терпеть

«Дядя, купи нам пиво»: подростки-мигранты окружили русского парня у магазина. Пришлось терпеть

Мигрантские сводки Сгенировано нейросетью. Интересно, а чиновники задумываются, чем будут заняты дети приезжих специалистов, которые массово завалят тесты по русскому языку, проводимые сейчас в школах.

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Комментарии
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Александр Поляков
Видимо после этого законы по мигрантам начнут работать, и их не будут с выводками пускать через границу
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19 час.
Наталья Волкова
Никакие законы работать не будут до тех пор, пока кого нибудь из думцев толпа зверьков не отоварит, или кого из родственников. Надо ждать, вдруг повезет?
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17 час.
Helen
В Хургаде может быть, но это ишачье .заполонившее нашу Россию, точно не боятся ни Бога , ни Аллаха
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13 час.
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