«Дядя, купи нам пиво»: подростки-мигранты окружили русского парня у магазина. Пришлось терпеть

Александр Поляков Видимо после этого законы по мигрантам начнут работать, и их не будут с выводками пускать через границу

Наталья Волкова Никакие законы работать не будут до тех пор, пока кого нибудь из думцев толпа зверьков не отоварит, или кого из родственников. Надо ждать, вдруг повезет?