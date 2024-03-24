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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канарейкин о СКА: «Шансы зацепиться за серию есть. Победа достигнута, дальше надо смотреть, как пойдет»

Клуб из Екатеринбурга ведет в серии плей-офф со счетом 3-1. «Шансы зацепиться за серию есть. Эта серия идет с 0-3, но победа достигнута, а дальше надо смотреть, как пойдет.

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