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Иркутск Сегодня

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В Братске по нацпроекту «Семья» обновляют библиотеку и музей истории Братскгэсстроя

В городе Братске Иркутской области одновременно реализуются два масштабных проекта в рамках национального проекта «Семья».

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