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В ГД призвали разрешить беременным женщинам парковаться на местах для инвалидов

В ГД призвали разрешить беременным женщинам парковаться на местах для инвалидов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести временные разрешения для парковки на местах для инвалидов беременным женщинам, а также установить возможность льготной оплаты парковки для водителей-пенсионеров.

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