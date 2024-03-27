Вот это и есть миграционная политика в интересах коренного населения! 

Владимир, в заднице ты, коль так говоришь. Такие как ты, когда требуют от власти что то , то жалуются на бездействие. А как только начинаю от тебя требовать, то сразу - власть кровавая. Да, да. Это мы в 1885 -1917 года. Плохо, когда народ свою историю знает плохо.

Валентина Э

Я и до этой статьи раньше слышала о том, в какой строгости Лукашенко держит своих чиновников, об отсутствии мигрантов, но сегодня просто восхитилась им, если все, что написано в статье правда! Большая умница! И, наверно, у него в команде есть кто-то (а может и не один, а вся команда так подобрана), что дают такие грамотные советы, как решать различные насущные проблемы в стране.