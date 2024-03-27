Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Вот это и есть миграционная политика в интересах коренного населения! 

Вот это и есть миграционная политика в интересах коренного населения! 

Политнавигатор Рыбарь: надо ликвидировать места наподобие «Садовода» Авторы Telegram-канала «Рыбарь» заявили, что необходимо ликвидировать рассадники беззакония, преступности и бесконтрольного ввоза нелегальных мигрантов по типу торгового комплекса «Садовод».

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Комментарии
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Игорь Круглий
Владимир,  в заднице  ты,  коль  так говоришь.  Такие  как ты,  когда  требуют  от власти  что то , то жалуются  на бездействие.  А как только  начинаю  от тебя  требовать,  то сразу  -  власть  кровавая.  Да,  да.  Это мы  в 1885 -1917 года.  Плохо,  когда  народ  свою историю знает плохо.
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13 час.
Валентина Э
Хотелось бы очень!
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10 час.
Валентина Э
Я и до этой статьи раньше  слышала о том, в какой строгости Лукашенко держит своих чиновников, об отсутствии  мигрантов, но сегодня просто восхитилась им, если все, что написано в статье правда! Большая умница! И, наверно, у него в команде есть кто-то (а может и не один, а вся команда так подобрана), что дают такие грамотные советы, как решать различные насущные проблемы в стране.
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10 час.

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