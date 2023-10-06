Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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NASA: нет причин для прекращения полетов на российских «Союзах»

NASA: нет причин для прекращения полетов на российских «Союзах»

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не планирует отказываться от возможности использовать для полетов американских астронавтов российские ракеты «Союз», заявил представитель NASA Шон Фуллер во время 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

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