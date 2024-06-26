Шторм-новости СВО: Армия России давит контратаки ВСУ под Харьковом, Киев формирует отряды смертников из студентов и полицейских, ситуация 26 июня

Состоялся первый разговор главы Минобороны РФ Андрея Белоусова с министром обороны США, прошёл новый обмен пленными, новый удар по объектам Запорожской АЭС, противник пытается контратаковать в Часовом Яре и Волчанске — дайджест в материале Life.
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