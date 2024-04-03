Туристы смогут бронировать номера в отелях по невозвратному тарифу

Почти каждое десятое бронирование в отеле аннулируют за неделю до заезда. Минэкономразвития готовит к внесению в Госдуму законопроект, позволяющий гостиницам обезопасить себя от потери денег из-за отмен: им разрешат продавать номера по невозвратному тарифу, а взамен туристы получат скидку.