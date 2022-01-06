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Джоковича депортируют из Австралии, победы «Реала», «Барсы» и «Челси», ЧП в Казахстане и матч КХЛ, причины увольнения Гончаренко и другие новости утра

Джоковича депортируют из Австралии, победы «Реала», «Барсы» и «Челси», ЧП в Казахстане и матч КХЛ, причины увольнения Гончаренко и другие новости утра

❄️Всем большой снежный привет! Ловите главные новости прошлого дня в нашей традиционной подборке – без неё с утра никуда Черышев забил впервые за два года, Джоковича не пустили в Австралию, Россия вышла в полуфинал Кубка АТР 1.

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