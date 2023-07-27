«Отличный фейерверк»: взрыв «ГАЗели» на трассе Тюмени попал в объектив

Видео дня сегодня пришло из Тюмени: там на одной из трасс взлетела на воздух «ГАЗель». По словам очевидцев, машина загорелась — предварительно, из-за короткого замыкания, затем уже пламя добралось до газового баллона, после этого и произошел взрыв.