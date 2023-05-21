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Исход выборов в Турции не повлияет на внешнюю политику страны — политолог

Исход выборов в Турции не повлияет на внешнюю политику страны — политолог

Принципиальной разницы с точки зрения внешней политики между двумя кандидатами в президенты Турции нет, заявил турецкий политолог Мехмет Али Гюллер 20 мая в своей статье для Cumhuriyet.

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