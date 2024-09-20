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Вайкуле рискует потерять последние деньги, которые получает из России

Вайкуле рискует потерять последние деньги, которые получает из России

Вскрылась правда про доходы певицы. Лайма Вайкуле Социальные сетиЛайма Вайкуле уже давно не приезжает в Россию, а последние годы отпускает критические и неодобрительные комментарии в адрес страны, сделавшей ее популярной.

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