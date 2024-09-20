Вайкуле рискует потерять последние деньги, которые получает из России

Вскрылась правда про доходы певицы. Лайма Вайкуле Социальные сетиЛайма Вайкуле уже давно не приезжает в Россию, а последние годы отпускает критические и неодобрительные комментарии в адрес страны, сделавшей ее популярной.
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