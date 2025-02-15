С Треповой начали взыскивать почти 16 млн рублей морального вреда

Судебные приставы начали взыскивать с Дарьи Треповой, осужденной за теракт в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, почти 16 миллионов рублей за причиненный моральный вред.
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