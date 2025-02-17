«Выбирают душой»: в Госдуме раскрыли преимущества молодых педагогов

Депутат Харченко назвала креативность в обучении преимуществом молодых педагогов Молодые педагоги становятся важным звеном в системе образования, привнося в учебный процесс новые идеи и креативность, заявила в беседе с NEWS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии