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Де’Аарон Фокс принес «Кингз» победу над «Мэджик» броском от центрального круга под сирену

Де’Аарон Фокс принес «Кингз» победу над «Мэджик» броском от центрального круга под сирену

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс принес своей команде победу в гостевом матче против «Орландо» (126:123 ОТ), забросив фантастический мяч от центрального круга под сирену.

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