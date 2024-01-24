Эндокринолог Павлова назвала эффективные способы защиты от магнитных бурь

Вспышки на солнце оказывают негативное воздействие на состояние организма.Магнитные бури, которые являются следствием сильных вспышек на Солнце, оказывают негативное воздействие на состояние организма, особенно это касается метеочувствительных людей.
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