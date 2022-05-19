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Что бросить в лунку при посадке капусты, чтобы прижилась и никогда не болела: хитрости дачников

Для капусты подойдет грядка из-под любых овощей, кроме крестоцветных. Однако нужно учитывать нюансы. Если используется в качестве сидерата горчица белая или рапс, то после лучше рассаду капусты не высаживать – растение заедят крестоцветные блохи.

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