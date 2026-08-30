В Минобороны анонсировали массированные удары по объектам энергетики на Украине

Военнослужащий расчета БПЛА "Молния-ПВО" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении специальной военной операции © Станислав Красильников/РИА Новости В Минобороны РФ сообщили, что российская армия начала подготовку к массированным ударам по объектам энергетической инфраструктуры Украины.