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Газета.ру

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В Минобороны анонсировали массированные удары по объектам энергетики на Украине

В Минобороны анонсировали массированные удары по объектам энергетики на Украине

Военнослужащий расчета БПЛА "Молния-ПВО" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении специальной военной операции © Станислав Красильников/РИА Новости В Минобороны РФ сообщили, что российская армия начала подготовку к массированным ударам по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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