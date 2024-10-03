Сколько вы готовы заплатить за ремонт? Ценник на отделку квадратного метра у застройщика стартует от 17 тысяч.
Ремонт в халупе перед продажей. Пугающий тренд
Комментарии
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MB
Marina Bubon
💯))
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16 час.
Людмила Редько
Сравнили палец с чем-то - пусть хрущевка в человеческом районе у Черной речки, чем человейник с лифтом в конце географии. Хрущевка с хорошим ремонтом самое то для 1-2 человек.
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14 час.
Владимир Аверков
в советских панельках как недостаток указывается "плохая слышимость"....а надо,чтобы была хорошая???
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9 час.
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