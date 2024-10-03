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Квартира, дом, дача

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Ремонт в халупе перед продажей. Пугающий тренд

Ремонт в халупе перед продажей. Пугающий тренд

Сколько вы готовы заплатить за ремонт? Ценник на отделку квадратного метра у застройщика стартует от 17 тысяч.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
💯))
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16 час.
Людмила Редько
Сравнили палец с чем-то - пусть хрущевка в человеческом районе у Черной речки, чем человейник с лифтом в конце географии. Хрущевка с хорошим ремонтом самое то для 1-2 человек.
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14 час.
Владимир Аверков
в советских панельках как недостаток указывается &quot;плохая слышимость&quot;....а надо,чтобы была хорошая???
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9 час.

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