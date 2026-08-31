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The New York Times: Nearly One Billion Dollars of Undisclosed Funds Used in 2026 US Midterm Elections

Approximately one billion dollars of funds with undisclosed origins were directed towards the 2026 US midterm Congressional elections, reports The New York Times.

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