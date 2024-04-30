Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поспешно сделал заявление об освобождении острова Нестрига в Херсонской области, солгал, так как группа украинских военных зашла на остров, но ее остановило сопротивление российских бойцов.
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