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"Следите за новостями" — Сибига готовит украинцев "принимать реалии" по переговорам

"Следите за новостями" — Сибига готовит украинцев "принимать реалии" по переговорам

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о скором появлении "новой динамики" в мирных усилиях по урегулированию конфликта с Россией, призвав журналистов "следить за новостями".

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