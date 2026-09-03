"Следите за новостями" — Сибига готовит украинцев "принимать реалии" по переговорам

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о скором появлении "новой динамики" в мирных усилиях по урегулированию конфликта с Россией, призвав журналистов "следить за новостями".
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