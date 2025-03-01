США могут перестать делиться с Украиной разведданными

Н

Нина

Украину и Зеленского обольстили, заманили приемами сатанинскими, втянули в конфликт на почве зависти, наобещали златые горы, а сейчас выкинули, все отберут и до нага разденут, и себя обьявят благодетялями и спасителями. Вот так вестись на предательство и подлость. И Россия не должна верить и повторять подобный трагический опыт. У меня есть подруги, родственники, многие выехали с Божией помощью, как они страдают ни за что, ни про что, ни на каком майдане не были. Что натворили, уму непостижимо!!!