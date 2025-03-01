Президент США Дональд Трамп может запретить Пентагону делиться с Украиной разведданными после ссоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
США могут перестать делиться с Украиной разведданными
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Tania Еременко
Обещать - это не значит - жениться. Когда запретит, тогда и пишите.
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21 час.
Владимир Соловьев
ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ И УГРОЗЫ. В ЗАКРЫТОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ США - УНИЧТОЖЕНИЕ РОССИИ ЧУЖИМИ РУКАМИ И СВОИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.
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20 час.
Н
Нина
Украину и Зеленского обольстили, заманили приемами сатанинскими, втянули в конфликт на почве зависти, наобещали златые горы, а сейчас выкинули, все отберут и до нага разденут, и себя обьявят благодетялями и спасителями. Вот так вестись на предательство и подлость. И Россия не должна верить и повторять подобный трагический опыт. У меня есть подруги, родственники, многие выехали с Божией помощью, как они страдают ни за что, ни про что, ни на каком майдане не были. Что натворили, уму непостижимо!!!
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19 час.
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