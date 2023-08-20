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Пьяный и наглый хоккеист чуть не откусил палец полицейскому в Москве

Пьяный и наглый хоккеист чуть не откусил палец полицейскому в Москве

Инцидент произошел в ходе задержания спортсмена-любителя в кафе.В кафе, расположенном на Нижней Радищевской улице Таганского района Москвы при задержании пьяный и наглый хоккеист-любитель чуть не откусил палец полицейскому, сообщает Вечерняя Москва.

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