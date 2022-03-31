Что это было в Стамбуле?

Шаги к Освобождению.Владимир Путин 29 марта получил внушительный заградотряд. Как только из турецкой столицы полетели новости об укреплении Киева на поле принципиальной схватки России с нацизмом, соцсети закипели: что это было? предательство? Путин не смог? чего ради наши потери? У многих россиян, в первую очередь старше 40, щелкнуло в голове – ни шагу назад!Я не знаю, какую роль отводит президент России Абрамовичу, но украинские евреи ближе к Зеленскому, чем Байден, а русскому "Кинжалу" без разницы куда лететь завтра – во Львов, Харьков или Днепропетровск.