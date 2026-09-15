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Что произойдет с организмом, если читать хотя бы по 5 минут в день: новые выводы ученых

Что произойдет с организмом, если читать хотя бы по 5 минут в день: новые выводы ученых

Вечером порой нет сил принять душ, не то что осилить целую главу в книге. Однако эксперты призывают читать хотя бы несколько страниц.

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