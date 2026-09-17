Пашинян: Армения никогда не поднимала вопрос о выводе российской базы из Гюмри

Пашинян подчеркнул, что с 2018 года ведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным и высокопоставленными российскими чиновниками, и за это время армянская сторона ни разу не поднимала тему вывода базы.
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