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УтроNews

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Пашинян: Армения никогда не поднимала вопрос о выводе российской базы из Гюмри

Пашинян: Армения никогда не поднимала вопрос о выводе российской базы из Гюмри

Пашинян подчеркнул, что с 2018 года ведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным и высокопоставленными российскими чиновниками, и за это время армянская сторона ни разу не поднимала тему вывода базы.

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