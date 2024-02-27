В России хотят ввести штрафы за запрет на кормление грудью

В России хотят ввести штрафы за ущемление кормящих матерей, пишут "Известия". По данным газеты, введение штрафов за запрет на грудное вскармливание в общественных местах предусмотрено одним из законопроектов, которые готовятся в Госдуме.
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