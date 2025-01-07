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Евросоюз обеспокоен быстрым расходованием запасов газа

Евросоюз обеспокоен быстрым расходованием запасов газа Татьяна АрестоваОтбор газа из подземных хранилищ Европы идет рекордными темпами, не наблюдавшимися за последние 7 лет.

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