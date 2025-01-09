Том Холланд, Илон Маск, Мари Краймбрери: кто будет на первых полосах в 2025-м

Илон Маск Миллиардер, плейбой, филантроп и основатель "Теслы" в новом году (с вероятностью в 90%) возглавит новое ведомство Doge (Department of Government Efficiency – в дословном переводе – Департамент эффективности правительства), названное в честь интернет-мема Doge и криптовалюты Dogecoin.