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Том Холланд, Илон Маск, Мари Краймбрери: кто будет на первых полосах в 2025-м

Том Холланд, Илон Маск, Мари Краймбрери: кто будет на первых полосах в 2025-м

Илон Маск Миллиардер, плейбой, филантроп и основатель "Теслы" в новом году (с вероятностью в 90%) возглавит новое ведомство Doge (Department of Government Efficiency – в дословном переводе – Департамент эффективности правительства), названное в честь интернет-мема Doge и криптовалюты Dogecoin.

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