Путин выразил Меркель соболезнования в связи с наводнениями в Германии

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель вновь передал ей соболезнования в связи с наводнениями в Германии, которые привели к многочисленным жертвам и масштабным разрушениям.