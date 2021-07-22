Мировое обозрение

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Путин выразил Меркель соболезнования в связи с наводнениями в Германии

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель вновь передал ей соболезнования в связи с наводнениями в Германии, которые привели к многочисленным жертвам и масштабным разрушениям.

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