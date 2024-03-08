Принцу Гарри пригрозили лишением визы США из-за мемуаров

В США допустили аннулирование визы принца Гарри из-за раскрытия фактов употребления наркотиков. Представители американского фонда «Наследие» заявили, что признание может говорить о том, что принц Гарри лгал при получении вида на жительства, что может стать основанием для выдворения его из США.
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