Принцу Гарри пригрозили лишением визы США из-за мемуаров

В США допустили аннулирование визы принца Гарри из-за раскрытия фактов употребления наркотиков. Представители американского фонда «Наследие» заявили, что признание может говорить о том, что принц Гарри лгал при получении вида на жительства, что может стать основанием для выдворения его из США.