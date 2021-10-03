Иконы: университет в Канаде объяснил важность курса о Дрейке и Weeknd

ТАСС/dpa/Hubert Boesl; GLOBAL LOOK PRESS/ImagePressAgency/face to face В Торонто Университет Райерсона предложил своим студентам курс, который позволит им погрузиться в жизнь и творчество современных музыкальных "гениев", рэперов Дрейка и Weeknd.