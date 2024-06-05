Александр Ведяхин: ИИ поможет принимать решения по кредитам бизнесу к 2026 году

В Сбербанке к 2026 году все решения о выдаче кредитов малому и микробизнесу будут приниматься с помощью искусственного интеллекта, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.