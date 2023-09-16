Современный учебник по литературе должен формировать культуру вопрошающего чтения

МОСКВА (ИА Реалист). Школьный учебник по литературе должен быть не справочником с готовыми анализами, а информацией для размышления, отметила в интервью порталу «Правмир» Евгения Абелюк, преподаватель литературы с более чем 40-летним стажем.
МОСКВА (ИА Реалист). Школьный учебник по литературе должен быть не справочником с готовыми анализами, а информацией для размышления, отметила в интервью порталу «Правмир» Евгения Абелюк, преподаватель литературы с более чем 40-летним стажем.
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